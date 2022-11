Mercato - PSG : Nouvelle révélation à 150M€ sur Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son avenir au sein du PSG est toujours aussi incertain avec de nouvelles tensions qui sont apparues ces dernières semaines avec sa direction, Kylian Mbappé pourrait disposer d’un bon de sortie l’été prochain, mais son prix de départ serait fixé à 150M€ par le PSG.

Prolongé in-extremis par le PSG en mai dernier alors qu’il a longtemps été question d’un départ libre en direction du Real Madrid, Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre au sujet de son avenir. En effet, un départ du PSG n’est pas à exclure dans les mois à venir pour l’attaquant français malgré son nouveau bail courant jusqu’en 2025…

Tensions entre le PSG et Mbappé

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il existe un différend d’ordre financier entre Kylian Mbappé et la direction du PSG, et les spéculations vont bon train quant à un possible départ du joueur de l’équipe de France à l’été 2023.

Un prix de départ fixé à 150M€

Le quotidien catalan Sport a d’ailleurs apporté de nouveaux éléments dimanche sur ce dossier et affirme qu’une offre à hauteur de 150M€ pourrait suffire à convaincre le PSG de laisser partir Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Reste à savoir quel club sera en mesure de proposer une telle somme…