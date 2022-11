PSG : L'aveu d'Upamecano sur son futur duel avec Mbappé

Axel Cornic

Au Qatar, tout le monde est concentré sur la Coupe du monde, mais cela n’empêche pas la Ligue des Champions de se faire une place dans les débats. C’est le cas avec Dayot Upamecano, qui sans quelques mois va affronter son compatriote Kylian Mbappé lors du huitième de finale entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Important au PSG, Kylian Mbappé l’est également en équipe de France et encore plus depuis le forfait de Karim Benzema. Il a d’ailleurs déjà marqué son territoire avec un but dès la première rencontre de la Coupe du monde ce mardi, face à l’Australie (4-1).

« Mbappé est un très grand attaquant, il marque des buts et je suis heureux de pouvoir jouer avec lui »

« Ah, Kylian, il vaut mieux être dans son équipe ! » a lancé Dayot Upamecano lors du point presse de ce mercredi, lui qui affrontera Mbappé et le PSG en février, avec le Bayern Munich. « Kylian Mbappé est un très grand attaquant, il marque des buts et je suis heureux de pouvoir jouer avec lui ».

« Je ne pense pas au match contre le PSG, c’est dans très longtemps »