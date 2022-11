Équipe de France : Nouveau record, Kylian Mbappé rejoint une légende

La rédaction

Mardi soir face à l’Australie, Kylian Mbappé a été omniprésent dans l’animation offensive des bleus. Une performance récompensée par un but (68e) et une passe décisive (71e), de quoi parfaitement lancer le Mondial de la plus grande arme offensive français. Et sa performance XXL lui a permis d'égaler un record de Gerd Müller en Coupe du Monde...

Alors que l’Equipe de France s’est faite surprendre en début de match face à l'Australie pour finalement l'emporter (4-1), Kylian Mbappé a multiplié les courses et insufflé la révolte française. Toujours aussi percutant, l'attaquant du PSG a été un poison pour la défense australienne qui a tenté de le contenir durant toute la rencontre.

Une omniprésence offensive

Face à l’Australie, le jeu français a clairement penché du côté gauche. Théo Hernandez et Kylian Mbappé ont brillé tandis que le Parisien a touché 19 ballons dans la surface de réparation, une performance jamais vue depuis le Mondial 1970, preuve de son activité débordante.

Mbappé rejoint Gerd Müller

Seule une poignée de joueur a touché au moins 19 ballons dans la surface adverse lors d’un match de Coupe du Monde, parmi laquelle figure la légende Gerd Müller ainsi que l’Italien Luigi Riva et l’Allemand Uwe Seeler comme le rapporte Opta. Une prouesse pour le Français qui démarre idéalement son Mondial et qui entend bien réitérer face au Danemark ce samedi (17h) dans le choc de ce groupe D. À noter que les Danois sont déjà dos au mur après leur match nul (0-0) face à la Tunisie, de quoi assurer le spectacle.