Coupe du Monde 2022 : Le discours poignant de Messi après l'humiliation de l'Argentine

C'est le premier coup de théâtre de ce Mondial. L'Argentine a perdu (1-2) face à l'Arabie Saoudite pour son premier match. Une défaite difficile à digérer tandis que Lionel Messi, forcément déçu du résultat, n'excuse pas cette contre performance et l'analyse en détail.

Lionel Messi et ses coéquipiers n'imaginaient certainement pas débuter la Coupe du Monde de la sorte. L'Argentine figure parmi les favoris de la compétition mais a chuté d'entrée face à l'Arabie Saoudite (1-2.) Une désillusion pour le peuple argentin alors que son capitaine parisien avait ouvert le score sur pénalty.

Messi accuse le coup

Après cette surprenante défaite, Lionel Messi s'est présenté face aux médias et a confié que le défaite était difficile à encaisser : « C'est un gros coup dur pour tout le monde. On ne s'attendait à débuter de cette manière. Maintenant, on doit prouver qu'on est groupe de qualité », a-t-il confié avant de se projeter sur les prochains matchs face au Mexique et à la Pologne. Le septuple Ballon d'Or savait pourtant à quoi s'attendre face à cette équipe : « On savait que l'Arabie Saoudite était une équipe avec de bons joueurs, qui fait bien circuler le ballon. On n'a pas suffisamment accéléré le jeu »

