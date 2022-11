Coupe du monde 2022 : Benzema, Ronaldo, Lloris... Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

Pierrick Levallet

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Portugal : Cristiano Ronaldo met fin au clash avec Bruno Fernandes

Depuis sa sortie fracassante au micro de Talk TV pour dézinguer Manchester United, Cristiano Ronaldo se serait attiré les foudres de ses coéquipiers mancuniens. Une scène dans le vestiaire portugais entre le quintuple Ballon d'Or et Bruno Fernandes a d'ailleurs alimenté la polémique. Mais finalement, il n'y aurait aucune tension entre les deux joueurs à en croire Cristiano Ronaldo. « La poignée de main avec Bruno Fernandes ? J'ai une super relation avec lui. Son avion était en retard et je lui ai demandé s'il était venu en bateau, je plaisantais avec lui. Il y a toujours des débats, de l'espace pour les rumeurs, je le sais... Mais l'ambiance est vraiment excellente. Ne parlez pas de moi avec les autres joueurs. J'ai une carapace à l'épreuve des balles, mais c'est une Coupe du monde, parlez aux autres joueurs du Mondial, pas de Cristiano Ronaldo, ce serait super » a expliqué l'attaquant de 37 ans en conférence de presse ce lundi. L'entente serait au beau fixe entre les deux joueurs de Manchester United à l'approche de l'entrée en lice du Portugal dans ce Mondial, ce jeudi face au Ghana.



Plus d'informations ici.

France : Lloris en remet une couche sur la polémique

À quelques heures de son premier match dans cette Coupe du monde (ce mardi contre l'Australie), l'Équipe de France se retrouve au coeur d'une nouvelle polémique. Afin de défendre la cause LGBT au Qatar, plusieurs nations ont prévu de porter un brassard aux couleurs arc-en-ciel. Au départ, Hugo Lloris, capitaine des Bleus , devait faire partie de ce mouvement. Mais finalement, le gardien de Tottenham a revu sa position et refuse désormais de porter ce brassard. Il s'est d'ailleurs justifié en conférence de presse. « La FIFA organise la compétition. Nous, les joueurs, on nous demande de jouer au football. Je préfère rester dans mon cadre. Il y a différentes causes qui sont louables, qu'il faut soutenir. La FIFA décide de l'organisation » a avoué Hugo Lloris. La polémique devrait d'ailleurs prendre de l'ampleur prochainement. Au micro d' Arrêt sur images , Yoann Lemaire, président de l'association Foot Ensemble , a révélé que la FFF essayait d'étouffer un scandale à cause de certains propos légers tenus par Hugo Lloris à l'occasion du tournage d'un clip luttant contre l'homophobie. « Il était à côté de la plaque. Je lui ai posé des questions sur les insultes homophobes, les ‘va te faire enc*ler sale pédé’ qu'on entend dans les tribunes et sur les bancs. Lloris me répond que c'est du ‘folklore’, que c'est le ‘langage du foot’’ [...] Franchement je pense que la FFF n'a jamais vraiment voulu diffuser ce clip... » explique Yoann Lemaire. Alors que ce dernier espérait que ce clip soit publié avant le début de la Coupe du monde, il n'a toujours pas été diffusé.



Plus d'informations ici.

France : Une erreur a été commise pour Benzema

Sacré Ballon d'Or il y a quelques semaines, Karim Benzema était pleinement concentré sur la Coupe du monde. Mais finalement, à quelques heures de l'entrée en lice des Bleus contre l'Australie au Qatar, l'attaquant du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait. S'il ne semblait jamais vraiment confiant comme le révélait L'Equipe , la star de 34 ans avait eu un petit regain de confiance lundi dernier dans la soirée après un examen qui ne révélait rien. Mais finalement, les petits espoirs de Karim Benzema ont été réduits à néant une fois son IRM passée au centre médical d'Aspetar. Par ailleurs, le quotidien sportif révèle qu'une petite erreur aurait été commise concernant les soins donnés à Karim Benzema. Alors qu'il se plaignait au départ de la cuisse gauche, l'international tricolore s'est mis à sentir une gêne à l'ischio de la jambe droite après son retour contre le Celtic. À partir de là, les staffs médicaux du Real Madrid et de l'Équipe de France se sont concentrés sur cette partie du corps, délaissant la cuisse gauche de Karim Benzema. Un terrible coup du sort, puisque l'ancien de l'OL a dû déclarer forfait après une blessure contractée à cet endroit.



Plus d'informations ici.

Argentine : Avant son entrée en lice, Messi rassure