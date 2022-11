Équipe de France : Lloris, homophobie... Nouvelle polémique pour la FFF

Pierrick Levallet

Avant son entrée en lice au Mondial au Qatar, l'Équipe de France est tourmentée par une nouvelle polémique concernant l'homophobie. Hugo Lloris refuse de porter le brassard arc-en-ciel afin de défendre la cause LGBT. Mais plus tôt dans l'année, le capitaine des Bleus avait déjà choqué avec des propos légers. La FFF aurait alors tenté d'étouffer l'affaire.

Afin de défendre la cause LGBT lors de ce Mondial au Qatar, certaines nations arboreront un brassard aux couleurs arc-en-ciel. L’Équipe de France était initialement prévue dans ce mouvement. Mais finalement, Hugo Lloris a refusé. « Je préfère rester dans mon cadre. Il y a différentes causes qui sont louables, qu'il faut soutenir. La FIFA décide de l'organisation » a expliqué le capitaine des Bleus en conférence de presse récemment. De quoi provoquer une polémique à quelques heures de l’entrée en lice de l’Équipe de France.

Equipe de France : Lloris en rajoute une couche sur la polémique https://t.co/mIP0o1COpZ pic.twitter.com/WWRtoz43rc — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

«Lloris ? Il était à côté de la plaque»

Et la sélection tricolore devrait voir un nouveau scandale s’abattre sur elle. En mars dernier, comme le rapporte RMC Sport , un clip était prévu en accord avec la FFF pour lutter contre l’homophobie. Dedans, Jonathan Clauss, Jules Koundé et Hugo Lloris devaient apparaître. Sauf que les réponses du gardien français ont choqué. « Il était à côté de la plaque. Je lui ai posé des questions sur les insultes homophobes, les ‘va te faire enculer sale pédé’ qu'on entend dans les tribunes et sur les bancs. Lloris me répond que c'est du ‘folklore’, que c'est le ‘langage du foot’’ » explique Yoann Lemaire, président de l’association Foot Ensemble , au micro de Arrêt sur images .

«Lloris a tenu un discours d'une platitude sans fin»

« Par rapport aux propos tenus par ses deux coéquipiers, c'était le jour et la nuit. Lloris a tenu un discours d'une platitude sans fin, les réponses étaient vraiment désespérantes » ajoute Bertrand Lambert président de PanamBoyz & girlz united et journaliste. Malgré tout, Yoann Lemaire a décidé d’envoyer les rushs à la FFF. Sauf que l’instance de Noël Le Graët n’a plus donné de nouvelles pendant six mois.

«Je pense que la FFF n'a jamais vraiment voulu diffuser ce clip...»