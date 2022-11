Équipe de France : Benzema, nouvelle révélation frustrante sur son forfait

Pierrick Levallet

À quelques jours du début du Mondial, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde. Touché à la cuisse gauche, l'attaquant de 34 ans ne s'est pas remis à temps. Il faut dire que la star du Real Madrid avait quelques doutes quant à sa participation. Et pourtant, le Ballon d'Or 2022 commençait à y croire.

N’Golo Kanté, Paul Pogba, Mike Maignan, Christopher Nkunku et maintenant Karim Benzema. La liste des forfaits commence à se faire longue chez Didier Deschamps. L’attaquant du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait après avoir contracté une blessure à l’entraînement à quelques jours du Mondial. La FFF a officialisé le forfait de Karim Benzema, « dépité » d’après Eduardo Camavinga, à travers un communiqué. Mais malgré ses doutes, la star du Real Madrid commençait peu à peu à y croire.

Equipe de France : La terrible désillusion de Karim Benzema https://t.co/fgrsHHT5Zr pic.twitter.com/AgUbHPNfyg — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Benzema commençait à être optimiste pour la Coupe du monde

Comme le rapporte L’Equipe , Karim Benzema avait eu un petit regain d’optimisme dans la soirée de lundi dernier. Après le dîner, l’attaquant du Real Madrid aurait passé une échographie au camp de base des Bleus , qui n’aurait rien révélé. Karim Benzema commençait donc à espérer pouvoir participer au Mondial sans aucun souci.

Ses espoirs ont été douchés rapidement

Sauf que ses espoirs ont rapidement été réduits à néant. Karim Benzema aurait passé une IRM au centre médical d’Aspetar accompagné du médecin de l’Équipe de France Franck Le Gall. Et cette dernière a totalement mis fin à l’optimisme de l’international tricolore. À son retour, Karim Benzema n’aurait trouvé que Didier Deschamps et Marcus Thuram pour l’accueillir. Et quelques jours plus tard, le Ballon d'Or 2022 a dû dire adieu à la Coupe du monde.