Equipe de France : Lloris en rajoute une couche sur la polémique

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar est celle de la discorde. Dernièrement, le pays émirati prenait la décision d'interdire la vente d'alcool aux alentours des stades. Ce n'est pas tout, car au Qatar, les gays sont mal vus. Ainsi, Hugo Lloris souhaitait porter un brassard aux couleurs de la cause. La FIFA ayant refusé sa demande, il ne le fera pas.

Ce Mondial n'en finit plus de faire parler. Officiellement lancé, il suscite encore des polémiques. Afin de défendre la cause LGBT, le capitaine des Bleus Hugo Lloris voulait se présenter sur la pelouse avec un brassard arc-en-ciel. Il est finalement revenu sur sa décision.

La FIFA n'a pas répondu

A l'instar de l'Angleterre et de l'Allemagne, l'équipe de France souhaitait frapper fort en soutenant la cause LGBT. La FFF avait même fait une demande à la FIFA afin qu'Hugo Lloris porte un brassard arc-en-ciel, dit One Love . Mais selon L'Equipe , l'instance n'aurait simplement pas répondu.

« La FIFA décide de l'organisation »