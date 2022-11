Coupe du monde 2022 : Enorme coup dur pour l'Australie avant la France

L'équipe de France débutera sa campagne au Mondial face à l'Australie ce mardi. Et alors que Karim Benzema est venu rejoindre la longue liste des joueurs forfaits après Christopher Nkunku et Presnel Kimpembe, un nouveau joueur sera absent mais du côté australien cette fois-ci. Bonne nouvelle pour les Bleus car il s'agit d'un titulaire.

Le vent est-il en train de tourner en faveur des Bleus ? Après l'hécatombe et le forfait de dernière minute de Karim Benzema, Didier Deschamps et son staff ont reçu une bonne nouvelle ce dimanche. L'attaquant vedette de la sélection australienne Martin Boyle a déclaré forfait pour le Mondial et il sera donc absent face aux Bleus .

Martin Boyle will not participate in this year’s #FIFAWorldCup Qatar 2022™ tournament after he succumbed to a knee injury.As a result, Melbourne City FC winger Marco Tilio will come into the squad.#Socceroos #GiveIt100 https://t.co/t5eatzaNe5