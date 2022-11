Top 5 des plus grands moments de l’équipe de France en Coupe du monde

Alexandre Higounet

Avec deux victoires en Coupe du monde, l’histoire des Bleus au Mondial ne manque pas de grands moments. Le 10 Sport a emprunté la machine à remonter le temps pour déterminer le top 5 des plus grandes pages de l’équipe de France en Coupe du monde. Un choix forcément subjectif, quoique...

France-Brésil 1998

Au firmament de l’histoire de la France en Coupe du monde restera pour toujours en premier le France-Brésil 1998, le soir où les Bleus se sont offerts leur première victoire en Coupe du monde, à domicile de surcroît. Et ce au terme d’un match stratosphérique, au cours duquel le grand Brésil n’a pas vu le jour, étouffé par la force collective dégagée par l’équipe de France, portée par un Zinedine Zidane au sommet de son art, alors que jusque-là il avait traversé la compétition en souffrance.

France-Croatie 2018

Logiquement, la Finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie (4-2), offrant sa deuxième victoire à la France, constitue le deuxième plus grand moment des Bleus au Mondial. Ce jour-là, l’équipe de Didier Deschamps n’a certes pas fait son meilleur match, subissant la domination croate en première mi-temps, mais elle s’est montrée d’une efficacité impressionnante, ce qui lui permet de dominer son adversaire et de se détacher au score (4-1) au bout d’une heure de jeu environ, ce qui lui assura la victoire finale.

France-Brésil 1986

Comment ne pas placer le France-Brésil 1986, quart de finale de Coupe du monde, parmi les plus grands moments de la France au Mondial ? Le match est inscrit dans la légende de la Coupe du monde, considéré par de nombreux observateurs comme l’un des plus beaux de l’histoire du jeu, avec une prolongation incroyable, où les deux équipes eurent au moins dix occasions chacune de prendre l’avantage, sans y parvenir. Et pour la France de Michel Platini, la qualification fût au bout, avec le cinquième tir victorieux de Luis Fernandez au terme de la séance de penalties.

France-Allemagne 1982

De tous les grands moments de la France en Coupe du monde, le France-Allemagne 1982 est le seul qui s’est ponctué par une défaite des Bleus. Mais tant par le scénario incroyable du match, la France menant 3-1 en prolongations avant de se faire rejoindre par l’Allemagne dans les dernières minutes (3-3) pour finalement perdre aux penalties, que par la dimension historique du match, celui de surcroît où pour la première fois la France a entrevue une place en finale de Coupe du monde, le match de Séville reste gravé dans les mémoires et mérite de figurer parmi les moments de légende.

France-Brésil 2006

Pour la dernière place de ce top cinq, plusieurs matchs auraient mérité une place, comme les France-Paraguay ou France-Croatie de 1998, autant de moments qui ont marqué l’histoire, avec le but en or de Laurent Blanc face à Chilavert ou le doublé de Thuram contre les Croates offrant à la France sa première finale de Coupe du monde, mais nous retiendrons finalement le France-Brésil en quart de finale de la Coupe du monde 2006, l’un des plus grands matchs – si ce n’est le plus grand ? - de Zidane en Coupe du monde, alors qu’il allait bientôt prendre sa retraite internationale et qu’il sortait déjà d’un match de légende contre l’Espagne en huitième. Un monument qui permit à la France de se qualifier pour la demi-finale grâce à un but de Thierry Henry sur une passe décisive de Zizou.