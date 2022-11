Qatar 2022 : La Coupe du monde la plus folle de l'histoire

Alexandre Higounet

Alors que cette Coupe du monde a connu une mise en route plus qu’animée, avec différentes controverses, le décalage de son coup d’envoi à la fin de l’automne, longtemps critiqué au vue des bouleversements que cela provoque au calendrier, pourrait au final offrir une opportunité exceptionnelle de voir enfin les stars du football international briller au Mondial.

Le moins que l’on puisse dire c’est que cette Coupe du monde au Qatar marquera déjà l’histoire avant même d’avoir commencé. On espère bien sûr que le déroulé du jeu, la qualité des rencontres et l’intensité émotionnelles des matches seront la raison première pour laquelle on retiendra le Mondial au Qatar. Mais il est clair que jamais un avant Coupe du monde n’aura autant été animé.

La question de l’hiver

Outre les polémiques sur les conditions d’attribution de la compétition au Qatar, mettant la FIFA dans la tourmente, ainsi que sur la construction des stades, la question de la date retenue pour l’épreuve a été centrale. Compte tenu des conditions climatiques au Qatar, il était impensable de jouer en plein cœur de l’été. Le Mondial, pour la première fois de son histoire, a donc été déplacé à la fin de l’automne, la compétition s’étirant jusqu’au début de l’hiver. Rien que pour cela, cette Coupe du monde fera date et s’annonce donc atypique et inédite, quasiment comme un saut dans l’inconnu. Qui pourrait réserver d’excellentes surprises...

Une opportunité exceptionnelle de voir les stars briller

En effet, dans le football moderne, la plupart des grands talents arrivent au Mondial épuisés physiquement par une saison surchargée en matchs, entre une Ligue des champions interminable, des championnats intenses et de nombreux matches internationaux. Pour cette raison, aucun des génies du football moderne, qu’il s’agisse de Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar n’a brillé en Coupe du monde. Au regard du talent de ces joueurs, cela apparait comme une incongruité phénoménale. Comment imaginer que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo achèvent leur carrière sans avoir marqué l’histoire de la Coupe du monde, comme l’ont fait tous leurs prédécesseurs tels Pelé, Cruyff, Maradona, Platini, Zidane ou encore Ronaldo ? Cette Coupe du monde au Qatar constitue leur dernière chance d’asseoir leur légende.

Messi et Cristiano Ronaldo l’ont bien compris

Et cette configuration hivernale pourrait bien servir leurs ambitions… Pour une fois, ils arriveront dans la compétition en pleine possession de leur moyen physique, alors que l’accumulation des matches n’aura pas encore essoré leurs forces. Ils l’ont d’ailleurs bien compris. Il suffit de voir la motivation et le niveau de forme affichés aujourd’hui par Messi et Neymar sous le maillot du Paris Saint-Germain pour comprendre qu’ils visent à arriver au top pour la Coupe du monde. Cela pourrait donc nous réserver une Coupe du monde exceptionnelle, avec les stars du football internationale au sommet de leur art. On rêve ainsi d’un affrontement entre le Portugal et l’Argentine avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au top, se rendant coup pour coup, ou d’un duel dantesque entre la France de Kylian Mbappe et le Brésil de Neymar. Cela laisse augurer de matchs exceptionnels, qui feraient oublier les soubresauts du passé pour que cette Coupe du monde marque l’histoire sur le terrain. Une Coupe du Monde qui pourrait marquer l’avènement de Messi au firmament de l’histoire du football. Si Messi, comme Maradona avant lui, porte l’Argentine à la victoire après une compétition exceptionnelle, il sera assurément le meilleur joueur de l’histoire.