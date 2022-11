Alexandre Higounet

Au cours de sa longue histoire en Coupe du monde, l’équipe de France a connu de nombreux faits de gloire de 1958 à 2018, en passant par 1982, 1986 et bien sûr 1998. Mais les Bleus connurent également des moments terribles, au bout du bout du néant. Le 10 Sport dresse le « Top » 5 des pires moments de l’équipe de France en Coupe du monde.

Knysna 2010

Bien sûr, Knysna figure en première place des pires moments de l’équipe de France en Coupe du monde. Nous sommes le 20 juin 2010 et les Bleus sont déjà très mal embarqués lors de cette Coupe du monde en Afrique du sud après un match nul (0-0) contre l’Uruguay en début de compétition puis une défaite contre le Mexique (0-2), ponctuée de l’incident autour d’une éventuelle insulte d’Anelka envers le sélectionneur Raymond Domenech à la mi-temps. Le Mondial est déjà un calvaire et l’équipe de France touchera le fond lorsqu’en protestation devant l’exclusion du groupe de Nicolas Anelka, les Bleus refusent de s’entraîner à deux joueurs du match de la dernière chance contre l’Afrique du sud, et ce devant les caméras du monde entier… Le néant.

France-Afrique du Sud 2010

Deux jours après les incidents de Knysna, où ils refusèrent de s’entraîner, les Bleus affrontent l’Afrique du Sud, le pays hôte mais très loin d’être un « foudre de guerre » (l’Afrique du sud sera d’ailleurs éliminée au premier tour), pour tenter d’arracher leur qualification pour les huitièmes de finale. Pour cela, l’équipe de France doit espérer que l’Uruguay batte le Mexique par le plus gros score possible, tout en battant l’Afrique du Sud avec le plus gros score possible, et ce afin de passer à la différence de buts. Si l’Uruguay bat le Mexique (1-0), les Bleus sont eux défaits par l’Afrique du Sud au sortir d’un match pathétique (1-2). La honte continue...

France-Danemark 2002

A l’occasion de ce troisième match de poule, les Bleus doivent absolument l’emporter contre le Danemark pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale après une entame catastrophique ponctuée d’une défaite en forme de douche froide contre le Sénégal en match d’ouverture (0-1) puis d’un match nul contre l’Uruguay (0-0). Pour ce match de la dernière chance, l’équipe de France enregistre le retour de Zidane, blessé lors des deux premières rencontres. Mais le meneur de jeu joue sur une jambe et n’est pas en état de vraiment tenir sa place. L’équipe dans son ensemble est totalement dépassée et les champions du monde quatre ans plus tôt sont battus par le Danemark (2-0) et sortis dès les poules. Alors qu’ils se voyaient déjà avec une deuxième étoile sur le maillot, les Bleus repartent en slip de Corée du sud.

France-Allemagne 1986

Si le France-Allemagne demi-finale de Coupe du monde 1986 s’inscrit parmi les pires moments des Bleus en Coupe du monde, ce n’est pas pour une raison sportive, car cette Coupe du monde fût brillante pour la France, mais du fait de l’énorme désillusion que constitua cette défaite à une marche de la finale. Alors que les Bleus de Platini venaient de terrasser le Brésil au sortir de l’un des plus beaux matches de l’histoire, ils paraissaient promis à une revanche éclatante contre l’Allemagne en demi, quatre ans après Séville, surtout que les Allemands étaient apparus bien poussifs dans la compétition. Mais suite à l’ouverture du score rapide d’Andreas Brehme sur coup-franc, l’équipe de France, émoussée physiquement, domina tout le match sans pouvoir convertir une seule de ses multiples occasions, avant de se faire contrer en fin de match par Voller (0-2). Pour Platini et les siens, qui apercevaient la finale et la perspective d’un trophée mondial, le choc fût terrible.

Coupe du monde 1966

Enfin, la Coupe du monde 1966, marquant le retour de la France au Mondial après sa non-qualification en 1962, confirma que les Bleus traversaient un très lourd creux générationnel. L’équipe fût éliminée au premier tour terminant dernière de sa poule et la France dût attendre 12 ans et l’éclosion de la génération Platini pour retrouver une phase finale de Coupe du monde.