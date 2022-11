Coupe du monde 2022 : TV, horaires… Le calendrier de l’Équipe de France

Alexandre Higounet

Comme lors des deux succès de l’équipe de France en 1998 et 2018, le tirage au sort s’est montré plutôt clément pour les Bleus à l’occasion du Mondial au Qatar. Idéal pour bien débuter la compétition et se lancer immédiatement dans le bon sens, un élément capital pour maximiser ses chances d’aller loin. Le10sport.com décrypte le calendrier de l’équipe de France à l’occasion de ce premier tour.

Mardi 22 novembre

France - Australie (Groupe D, J1) : 20 heures (TF1/BeIN SPORTS 1)



La Coupe du Monde de l’équipe de France commence par ce match contre l’Australie, le même adversaire qu’avaient affronté les Bleus lors du Mondial 2018. Au-delà du fait d’y voir un signe favorable pour une victoire finale, il apparaît important de pouvoir débuter la compétition contre un adversaire abordable, tant il est vital pour une équipe de partir du bon pied lors d’une Coupe du monde, et ce afin d’emmagasiner sérénité au classement et confiance. A fortiori pour cette équipe de France, souvent sujette à des hauts et des bas dans la solidarité et l’implication. Pour autant, il serait bien sûr dangereux pour les Bleus de croire la partie déjà gagnée. Pour éviter ce piège, Deschamps n’aura aucun mal à rappeler aux siens la victoire difficile acquise quatre ans plus tôt, contre une équipe rigoureuse et dure à bouger. Son discours est déjà tout trouvé.

Samedi 26 novembre

France - Danemark (Groupe D, J2) : 17 heures (TF1/BeIN SPORTS 1)



Quatre jours plus tard, les Bleus affronteront un autre adversaire habituel en Coupe du monde, le Danemark. Là encore, le présage est encore bon, sachant que la formation danoise était présente dans le groupe de l’équipe de France lors de ses deux Coupes du Monde victorieuses, en 1998 et en 2018. Composée d’une défense solide, souvent avec trois axiaux, articulée autour d’Andreas Christensen, d’un milieu disposant d’un gros volume de jeu et d’un trio offensif sans génie mais travailleur, le Danemark a les armes pour perturber les Bleus. Pour autant, si l’équipe de Deschamps se présente au Qatar avec un vrai esprit de corps et une implication totale, le Danemark n’aura pas les armes pour résister. En clair, la France doit en premier chef se méfier d’elle-même à l’occasion de ce premier tour. On l’a vu lors de l’Euro 2021…

Mercredi 30 novembre

Tunisie - France (Groupe C, J3) : 16 heures (TF1/BeIN SPORTS 1)



Si les Bleus ont entamé la compétition avec un état d’esprit irréprochable, ils devraient se présenter contre la Tunisie avec deux victoire au compteur, et donc une qualification assurée pour le second tour. L’occasion serait alors belle pour Deschamps de faire tourner un peu pour maximiser la récupération de certains, d’autant que l’horaire du coup d’envoi, 16 heures, laisse présager d’un match disputé sous la chaleur, même si l’on est fin novembre. Sur le papier, l’équipe tunisienne ne dispose pas d’arguments pour inquiéter sérieusement l’équipe de France, de nombreux joueurs évoluant dans des championnats secondaires. Pour autant, avec quelques grands talents partis tôt dans des destinations exotiques, comme Naïm Sliti ou Youssef Msakni, sans parler du jeune espoir de Manchester United Hannibal Mejbri (19 ans) ou de Wahbi Khazri, qui a à cœur de se relancer à Montpellier, l’équipe dispose d’une marge pour surprendre et a prouvé qu’elle avait le niveau du Mondial. Les Bleus devront là encore se prémunir de tout relâchement.