Zidane, Ronaldo… Grâce à la Coupe du monde, ils ont gagné le Ballon d’Or

Pour remporter le Ballon d'Or lors des années de Mondial, il ne faut pas rater cette compétition. Elle peut même rabattre les cartes mais aussi vous assurer de soulever la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Au cours de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont glané un Ballon d'Or grâce à la Coupe du monde.

Raymond Kopa, 1958

Lors du Mondial 58, Raymond Kopa arrive en pleine possession de ses moyens, fort de sa saison avec le Real Madrid. Il est le meneur de jeu des Bleus et s'occupe de distiller des caviars à Just Fontaine. Bien que troisième du tournoi avec la France, Kopa a impressionné en marquant notamment 3 buts. A l'issue de la saison, son passage au Mondial aura été essentiel pour soulever le Ballon d'Or auquel ne pouvait pas prétendre le meilleur joueur du tournoi Didi car il n'évoluait pas en Europe.

Josef Masopust, 1962

Finaliste du Mondial 62 avec la Tchécoslovaquie, Josef Masopust va bénéficier du même privilège que Kopa 4 ans plus tôt. En effet, à cette époque, le Ballon d'Or ne récompense que le meilleur européen. Buteur en finale contre le Brésil, il sera dans l'équipe type du Mondial. Le titre de meilleur joueur du tournoi reviendra au Brésilien Garrincha mais aucun joueur européen n'a fait mieux que Masopust au Mondial et c'est pour cela qu'il gagnera le Ballon d'Or en 1962.

Bobby Charlton, 1966

Lors du Mondial 66, Bobby Charlton aura tout raflé. Grand artisan du succès anglais, le meneur de jeu de Manchester United sera élu meilleur joueur du tournoi. Sans la victoire finale, le Ballon d'Or qu'il remportera cette même année, aurait sans doute atterri dans les mains d'Eusébio, meilleur buteur de la compétition. Une fois encore, le Mondial aura joué un rôle prépondérant dans l'attribution de la récompense.

Gerd Muller, 1970

Comme pour Masopust et Kopa, Gerd Muller a profité de son statut d'Européen pour remporter le Ballon d'Or en 1970. Alors que Pelé est élu meilleur joueur du Mondial 70, Gerd Muller termine pendant ce temps-là, meilleur buteur avec 10 réalisations, à 3 buts d'égaler le record de Just Fontaine. Une performance récompensée en fin de saison avec son seul et unique Ballon d'Or.

Johan Cruyff, 1974

Élu meilleur joueur du Mondial 1974 où il chutera en finale avec les Pays-Bas, Johan Cruyff remportera logiquement le Ballon d'Or en fin de saison. Ses performances tout au long de la compétition auront fait pencher la balance en sa faveur, devançant ainsi Franz Beckenbauer.

Paolo Rossi, 1982

En 1982, l'Italien Paolo Rossi fera encore plus fort que Charlton en 66. En effet, il remporte le Mondial organisé en Espagne, termine meilleur buteur du tournoi et est élu meilleur joueur de la compétition. Il sera donc récompensé de sa magnifique campagne par le Ballon d'Or.

Igor Belanov, 1986

En décembre 1986, au vu de ses différentes performances sous le maillot du Dynamo Kiev (auteur du doublé cette année-là Champion d'URSS-Coupe des Coupes) mais surtout de plusieurs excellents matches avec la sélection d'URSS à la Coupe du monde 1986, Igor Belanov est désigné Ballon d'Or. Il devancera le meilleur buteur de ce Mondial, Gary Lineker.

Lothar Matthäus, 1990

Vainqueur du Mondial 1990 avec l'Allemagne de l'Ouest, Lothar Matthäus terminera 3ème meilleur buteur du tournoi. Un phénomène rare pour un milieu de terrain. A la fin de la saison, il remportera le Ballon d'Or en devançant le meilleur buteur et joueur du tournoi mais troisème au Mondial avec l'Italie, Salvatore Schillaci. Sans le trophée, le Ballon d'Or aurait échappé à Matthäus.

Hristo Stoichkov, 1994

Portée par un Hristo Stoichkov de folie, la Bulgarie réalisait la sensation au Mondial 94 où elle s'était inclinée en demi-finale face à l'Italie. Meilleur buteur du tournoi, le Bulgare remportait le Ballon d'Or quelques mois plus tard grâce à l'exploit qu'il avait réalisé en sélection.

Zinédine Zidane, 1998

Héros des Bleus en 1998, Zinédine Zidane remportera le Ballon d'Or cette même année. Sans son doublé en finale et l'acquisition du titre, il aurait peut-être terminé derrière Davor Suker, 2ème du BO et meilleur buteur du tournoi, mais également derrière Ronaldo, 3ème du BO et meilleur joueur du tournoi.

Ronaldo, 2002

Meilleur buteur du rouleau compresseur brésilien au Mondial 2002, Ronaldo soulevera également le Ballon d'Or grâce à la Coupe du Monde. Il avait marché sur ses adversaires et la récompense lui était promise.

Fabio Cannavaro, 2006

Sans la victoire de l'Italie en 2006, le Ballon d'Or aurait filé dans les mains d'un Français. Capitaine de la Squadra Azzurra , Fabio Cannavaro remportera la prestigieuse distinction cette même année.

Benzema and Modric are the only two players not named Messi or Ronaldo to win the Ballon d'Or since 2008.Greatness ⭐️ pic.twitter.com/oaW3xoIuYq — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2022

Luka Modric, 2018

Enfin, le cas le plus flagrant est celui de Luka Modric. Bien qu'il ait remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, Luka Modric n'était pas un prétendant au Ballon d'Or. Mais durant le Mondial, il porte la sélection croate avec laquelle il atteint la finale et termine meilleur joueur du tournoi. Sans la vitrine qu'offre cette compétition, cela aurait été difficile pour lui de remporter un Ballon d'Or, encore plus dans la génération Messi-Ronaldo.