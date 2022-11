PSG : L'énorme coup de gueule de Rami pour Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

Depuis quelques saisons, Kylian Mbappé montre qu'il a tout de l'un des meilleurs joueurs de la planète. À 23 ans, l'international tricolore est absolument brillant avec le PSG et l'Équipe de France, au point d'avoir une grosse pression à supporter au quotidien. Adil Rami s'est donc prononcé sur le sujet et regrette le manque de soutien qu'a Kylian Mbappé en France.

À 23 ans, Kylian Mbappé est déjà l’un des meilleurs joueurs de la planète. L’international tricolore prouve de saison en saison au PSG qu’il a le potentiel d’un futur Ballon d’Or. En Équipe de France aussi, presque tout repose sur Kylian Mbappé. Avec le forfait de Karim Benzema, l’ancien de l’AS Monaco devra porter presque à lui tout seul l’attaque des Bleus . Pourtant, Kylian Mbappé fait régulièrement l’objet de critiques depuis le début de saison.

«Avoir autant de pression et de regards braqués sur toi, c’est presque inhumain»

Dans un entretien pour Le Parisien , Adil Rami s’est alors prononcé sur le cas du champion du monde 2018 : « Mbappé ? Je suis si fier de lui. Mais j’ai aussi envie de le plaindre. À son âge, avoir autant de pression et de regards braqués sur toi, c’est presque inhumain. Tout est déformé autour de lui et personne, au même âge, ne peut être assez mature pour y résister vraiment. Je lui ai écrit récemment : Je te souhaite d’avoir le maximum de Ballon d’or dans ta carrière. Car la seule question autour de lui, c’est combien il va en recevoir. »

«Au Portugal ou en Argentine, tout le monde soutient Ronaldo ou Messi»