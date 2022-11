PSG : Avant la Coupe du monde, Keylor Navas se livre sur son calvaire

Arthur Montagne

Doublure de Gianluigi Donnarumma depuis le début de la saison avec le PSG, Keylor Navas s'apprête à disputer son premier match à l'occasion de la Coupe du monde qu'il dispute avec le Costa Rica. Et après avoir glissé un petit tacle à Christophe Galtier, le Costaricien annonce ses ambitions pour le Mondial.

Arrivé l'été dernier afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a rapidement pris une première décision fracassante en désignant un portier titulaire. Il s'agit de Gianluigi Donnarumma. Par conséquent, Keylor Navas est devenu la doublure du gardien de but italien et n'a toujours pas joué depuis le début de la saison. Et visiblement, le Costaricien, qui prépare la Coupe du monde, n'a toujours pas digéré le choix de Christophe Galtier.

Navas tacle Galtier...

« Lorsque vous arrivez dans un endroit où les gens vous respectent, où les gens ont de l’affection pour vous, où les gens attendent que vous donniez votre meilleure version pour les aider, mentalement cela nous aide beaucoup à bien faire les choses. Si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout », lance-t-il dans les colonnes d' El Pais , avant d'évoquer ses ambitions pour la Coupe du monde alors que le Costa Rica affrontera l'Espagne pour son entrée en lice ce mercredi à 17h.

... et annonce la couleur pour la Coupe du monde