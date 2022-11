PSG : Messi enfin «libéré» pour la Coupe du Monde au Qatar ?

La rédaction

Après une première saison compliquée avec le PSG, Lionel Messi réalise un début d'exercice 2022/2023 canon avec le club de la capitale. Avec actuellement 12 réalisations et 14 passes décisives en 19 matchs, La Pulga semble enfin avoir réussi à s’adapter à Paris. Et son compatriote argentin Nicolás Tagliafico s’est notamment exprimé à propos de son coéquipier en sélection.

Auteur d’une première partie de saison canon avec le PSG, Lionel Messi semble avoir retrouvé son niveau après un exercice 2021/2022 raté. Alors que La Pulga s’apprête à disputer sa possible dernière Coupe du Monde, il reçoit un message fort de l’un de ses coéquipiers en sélection.

Mercato - PSG : PSG : Beckham prépare un gros coup avec Messi https://t.co/YPxKIJPwkP pic.twitter.com/vIzvVQTaRw — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

« Il est bien plus libéré »

Dans un entretien accordé à l’Equipe , Nicolás Tagliafico a évoqué le comportement de Lionel Messi. Le latéral gauche argentin explique que le joueur du PSG paraît beaucoup plus libéré sur le terrain et estime qu’il est actuellement à son meilleur niveau. « Il est bien plus libéré. C’est aussi la maturité, l’expérience, le fait d’être père. Quand tu vas en sélection avec en tête l’obsession de devoir quelque chose, tu te mets une grosse pression. Les gens voudront toujours plus mais le fait d’avoir gagné quelque chose lui a permis de se libérer. Il peut profiter et il est à son meilleur niveau. »

« C’est notre capitaine »