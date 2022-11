Mercato - PSG : Beckham prépare un gros coup avec Messi

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. L'Argentin est pleinement concentré sur le Mondial, malgré la volonté de Luis Campos de boucler ce dossier rapidement. Alors que La Pulga veut attendre la fin de la Coupe du monde pour discuter de son avenir, un autre prétendant serait passé à l'action pour le recruter.

Après une première saison plutôt délicate dans la capitale, Lionel Messi semble s’être enfin adapté à sa nouvelle vie à Paris. Et cela se ressent sur le terrain. Très actif en attaque avec le PSG (12 buts et 14 passes décisives en 19 matches), La Pulga a l’air d’avoir retrouvé son véritable niveau, une aubaine pour l’équipe de Christophe Galtier et l’Argentine.

Campos va devoir patienter pour la prolongation de Messi

De ce fait, Luis Campos a déjà été très clair sur le dossier Lionel Messi. Alors que l’Argentin arrive en fin de contrat, le conseiller football parisien voudrait le prolonger. Toutefois, La Pulga ne voudrait rien entendre avant la fin de la Coupe du monde. Mais un autre prétendant serait déjà passé à l’action.

🚨 "El INTER de MIAMI ya negocia con MESSI para la próxima temporada"💥 ¡EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona! pic.twitter.com/xIS5sl78s8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 21, 2022

L’Inter Miami est passé à l’action pour Messi