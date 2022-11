Mercato - PSG : C’est confirmé, le Qatar a acté un départ colossal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté 50M€ par le PSG en 2020, Mauro Icardi a déçu et perdu énormément de crédit auprès de ses responsables. Selon la presse turque, le club de la capitale ne croirait plus en lui et aurait décidé de le placer sur la liste des transferts. Alors qu'il est prêté à Galatasaray cette saison, l'international argentin suscite l'intérêt de plusieurs équipes.

Mauro Icardi a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Prêté à Galatasaray par le PSG, l'international argentin reste sur un doublé face à Basaksehir en Süper Lig et est salué par les supporters stambouliotes. Suffisant pour donner des regrets au PSG ?

Mercato - PSG : Campos a déjà programmé un transfert à 30M€ pour 2023 https://t.co/6yBv4l68dv pic.twitter.com/aiydZGAxGk — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Le PSG veut se débarrasser d'Icardi

Selon Habertürk TV , la réponse est non. A en croire le média turc, le PSG ne serait toujours pas convaincu par Icardi et aurait pris la décision de le vendre l'été prochain. Recruté 50M€ en 2020, l'international argentin en a, peut-être, terminé avec son aventure parisienne.

Le PSG fixe le prix d'Icardi

Encore faut-il qu'une équipe accepte de répondre aux exigences du PSG. Toujours selon le média, le club parisien réclamerait un chèque de 30M€ dans ce dossier Icardi. Galatasaray aurait déjà prévenu qu'il ne s'alignerait pas sur ce prix. L'Inter, l'Atlético et l'AS Roma pourraient être des options pour le buteur de 29 ans.