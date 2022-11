Mercato - PSG : Le Qatar fixe un départ à 30M€, une première réponse tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mauro Icardi pourrait ne plus porter le maillot du PSG. Alors que son prêt à Galatasaray n'a débuté qu'il y a quelques mois, l'international argentin ne rentrerait plus dans les plans du club parisien, qui espérerait le vendre pour 30M€ l'été prochain. Plusieurs équipes sont intéressées, mais pas sûr qu'elles puissent répondre aux exigences du PSG.

« J'ai tout ce qui me rend heureux. Alors oui, j'ai de la chance et je suis très heureux ». Après un début de saison compliqué, marqué par son divorce avec Wanda Nara, Mauro Icardi revit à Galatasaray. Prêté par le PSG jusqu'à la fin de la saison, l'international argentin a retrouvé le chemin des filets ces dernières semaines, inscrivant notamment un doublé face à Basaksehir. Mais malgré ses performances, Icardi ne semble plus rentrer dans les plans du PSG.

Le PSG réclamerait 30M€ pour Icardi

Comme l'annonce Habertürk TV, le PSG aurait mis en vente Icardi. Le club de la capitale voudrait se séparer de l'international argentin l'été prochain et espérerait en récupérer 30M€. Pour rappel, l'ancienne star de l'Inter avait été recrutée pour 50M€ en 2020.

Galatasaray ne compte pas s'aligner sur le prix d'Icardi

Il y a quelques jours, Galatasaray avait ouvert la porte à un transfert d'Icardi. « Icardi est une star mondiale du football. Si cela correspond à nos conditions, nous effectuerons ce transfert » avait confié Dursun Özbek, président du club turc. Mais les conditions fixées par le PSG ne semblent pas ravir le club turc. Toujours selon Habertürk TV, Galatasaray n'aurait pas l'intention de s'aligner sur le prix fixé.

Trois autres clubs viseraient Icardi