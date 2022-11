Mercato - PSG : Divorce, avenir... Icardi envoie un message fort

Arthur Montagne

Prêté à Galatasaray l'été dernier, Mauro Icardi semble parfaitement s'épanouir en Turquie. En effet, malgré sa situation délicate sur le plan personnel avec la médiatisation de son divorce avec Wanda Nara, l'attaquant argentin assure toutefois être heureux et épanoui pour le moment.

En grande difficulté depuis plusieurs saisons avec le PSG, Mauro Icardi a trouvé une porte de sortie l'été dernier puisqu'il s'est engagé à Galatasaray sous la forme d'un prêt. Et visiblement, son adaptation se déroule plutôt bien puisqu'il a déjà inscrit 4 buts en 6 apparitions avec le club stambouliote.

💪 @MauroIcardi 🫱😀🫲 #İBFKvGS pic.twitter.com/XWYDRX1Dcm — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 12, 2022

«J'ai tout ce qui me rend heureux»

Néanmoins sur le plan personnel, cela peut sembler plus compliqué puisque son divorce avec Wanda Nara fait grandement parler. Mais dans une story Instagram , Mauro Icardi affiche pourtant son bonheur. « J'ai tout ce qui me rend heureux. Alors oui, j'ai de la chance et je suis très heureux », assure-t-il. Et d'ailleurs, le président de Galatasaray, Dursun Özbek, ouvrait récemment la porte à un transfert définitif.

Vers un transfert définitif à Galtasaray ?