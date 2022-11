PSG : Wanda Nara, ses révélations croustillantes sur la rupture avec Icardi

Guillaume de Saint Sauveur

Depuis bientôt deux mois, Wanda Nara a officialisé sa séparation avec Mauro Icardi, et le buteur argentin semble prêté par le PSG à Galatasaray semble avoir du mal à se relever de cette rupture. L’épouse et ex-agent d’Icardi en remet une couche à ce sujet dans la presse.

Après avoir été pendant plusieurs années la compagne ainsi que l’agent de Mauro Icardi, Wanda Nara officialisait le 23 septembre dernier sa rupture avec le buteur argentin. Ce dernier, actuellement prêté du côté de Galatasaray par le PSG où son contrat court toujours jusqu’en 2024, semble d’ailleurs avoir du mal à relever la tête depuis cette séparation si l’on en croit les propos de son épouse. Et Wanda Nara en dit encore davantage sur la rupture avec Icardi…

Wanda Nara: "Ho lasciato Mauro perché non voleva che lavorassi. Indipendenza fondamentale" https://t.co/RCHZyP4jvz — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 16, 2022

« Mauro n’aime pas que je travaille »

Interrogé par Vanity Fair, elle en remet une couche sur sa rupture avec l’ancien buteur du PSG : « La vérité, c'est que j'ai eu cinq enfants, je les ai tous allaités, j'ai grandi et je leur ai consacré 10 ans. J'avais récemment exprimé à Mauro le désir de retourner au travail, et il n'aimait pas ça. En Argentine, ils continuent de me proposer des programmes à animer et j'aime beaucoup la télévision. Cela ne veut pas dire négliger les enfants: Mauro s'entraîne deux heures par jour, le reste du temps il est à la maison. Il peut m'aider, n'est-ce pas? Au lieu de cela, il n'aime pas l'idée que je me détourne un peu de la famille. Alors que pour moi, l'indépendance est fondamentale : c'est le chemin de la liberté », indique Wanda Nara.

Icardi veut la reconquérir