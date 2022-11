PSG : Galtier s’enflamme pour ses débuts à Paris, Riolo le calme rapidement

Arthur Montagne

Invité à faire le bilan de ses premiers mois sur le banc du PSG, Christophe Galtier s’est enthousiasmé pour les résultats du club, invaincu en championnat comme Naples. Une comparaison qui exaspère Daniel Riolo.

Arrivé l'été dernier afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier vient de terminer sa première partie de saison invaincue avec le PSG. L'ombre au tableau concerne la deuxième place en phase de groupes de la Ligue des champions derrière Benfica, mais en Ligue 1, les Parisiens caracolent en tête avec 13 victoires et 2 nuls. En conférence de presse dimanche, Christophe Galtier rappelait ainsi que seul Naples a fait aussi bien en Europe.

Galtier s'enflamme pour le début de saison du PSG

« La saison est comme ça, singulière, avec une Coupe du Monde au milieu, avec un calendrier incroyable que nous avons eu jusqu'à présent. Nous sommes premiers et invaincus, je crois qu'il n'y a que Naples qui fait le même parcours que nous en championnat. On a travaillé sur différents systèmes, il a fallu un certain temps pour trouver le meilleur système et surtout la meilleure animation pour que mes trois fantastiques puissent s'exprimer du mieux possible. Quand on a trouvé ça, évidemment que cela a été très intéressant. Avec ça, il faut trouver le meilleur équilibre. Après le match de Lorient, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas mais on a travaillé d'une autre manière, en essayant d'être plus haut organisé d'une manière, sur un bloc médian organisé d'une autre manière », confiait Christophe Galtier. Une sortie qui n'a pas été du goût de Daniel Riolo.

«Galtier est ridicule»