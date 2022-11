Foot - PSG

PSG : Inspiré par Tuchel, Galtier annonce une nouvelle révolution

Publié le 14 novembre 2022 à 18h30

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Christophe Galtier a alterné entre une défense à trois et une défense à quatre. Comme il l'a révélé lui-même, le coach du PSG s'inspire de Thomas Tuchel sur le plan tactique. Et pendant la Coupe du Monde, Christophe Galtier a prévu de préparer une nouvelle révolution.

Lors de son arrivée au PSG, Christophe Galtier a décidé de révolutionner le club. En effet, le coach français a mis en place une défense à trois. Toutefois, avec les absences de Sergio Ramos, suspendu, et de Presnel Kimpembe (blessé) au mois d'octobre, Christophe Galtier a été contraint de revenir à un schéma avec quatre joueurs dans son arrière garde. Et aujourd'hui, le technicien du PSG peut alterner entre ces deux formations grâce à la polyvalence de Danilo Pereira.

«C'est quelque chose qui se faisait déjà avec Thomas Tuchel»

Après le carton du PSG face à Auxerre ce dimanche après-midi (5-0), Christophe Galtier a avoué qu'il s'inspirait de Thomas Tuchel - l'un de ses prédécesseurs à Paris - sur le plan tactique. Par la même occasion, le technicien rouge et bleu a annoncé qu'il préparait une troisième schéma de jeu pour l'après-Coupe du Monde.

«On va travailler sur autre chose pendant la trêve»