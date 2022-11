Mercato - PSG : Divorce, transfert... Ça chauffe en coulisse pour Mauro Icardi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par le PSG à Galatasaray cette saison, Mauro Icardi est parvenu, en très peu de temps, à attirer l'intérêt de nombreuses équipe européennes. Son ancien club, l'Inter, aimerait s'attacher les services du buteur argentin, tout comme l'Atlético. Mais de son côté, l'attaquant de 29 ans ne serait pas contre rester en Turquie dans les années à venir.

Recruté 50M€ par le PSG en 2020, Mauro Icardi a déçu, c'est le cas de le dire. L'ancienne star de l'Inter n'a cessé de reculer dans la hiérarchie, jusqu'à devenir un second couteau. Un statut qui n'est pas en adéquation avec la somme dépensée par le club parisien, qui a décidé de se séparer de lui lors du dernier mercato. Prêté à Galatasaray cette saison, Icardi a vécu un début d'exercice mouvementé, marqué par son divorce avec Wanda Nara.

Deux cadors européens sur Mauro Icardi

Après avoir essayé de récupérer la jeune femme, Icardi s'est concentré, à nouveau, sur son football. Et la différence est notable. Depuis le 23 octobre dernier, le joueur a inscrit quatre buts en Süper Lig, dont un doublé lors de sa dernière apparition face à Basaksehir. Il n'en fallait pas plus pour réveiller l'intérêt de certains cadors. Selon les informations de Fanatik , l'Atlético et l'Inter surveilleraient sa situation.

Concentré sur sa carrière, Icardi a tranché

Sur le papier, l'option Inter pourrait être intéressante pour Icardi. L'attaquant pourrait retourner à Milan, là où tout a débuté, et ainsi se rapprocher de Wanda Nara, qui possède un pied-à-terre en Italie. Mais selon le média turc, Icardi ne serait pas contre un transfert à Galatasaray. Heureux en Turquie, l'Argentin espérerait poursuivre sa carrière en Süper Lig.

Galatasaray veut le conserver