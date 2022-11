Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une grande nouvelle pour Messi

Arthur Montagne

Auteur d'une exceptionnelle première partie de saison avec le PSG, Lionel Messi va toutefois rapidement devoir trancher pour son avenir puisque son contrat s'achève en juin prochain. Trois options s'offrent à La Pulga, à savoir prolonger au PSG, faire son retour au FC Barcelone ou tenter l'expérience en MLS. Et selon Guillem Balague, c'est la première qui prend de l'ampleur.

Après une première saison très délicate au PSG, Lionel Messi revit depuis le coup d'envoi de l'exercice en cours. Mis dans les meilleures conditions par Christophe Galtier, l'Argentin brille à Paris, et cela relance les débats sur son avenir puisque son contrat prend fin en juin prochain. Et pour son futur, trois options se dégagent. La première serait une prolongation au PSG, déjà validée en interne, comme révélé par le10sport.com, la seconde concerne un retour au FC Barcelone, enfin, il existe également la possibilité de rejoindre la MLS. Mais Guillem Balague, biographe de Lionel Messi, dégage une tendance claire.

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante pour Lionel Messi https://t.co/3JGOWIN7Ty pic.twitter.com/AayeUOgxHu — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

«Pour l'instant, il n'y a rien entre le Barça et Messi»

« Si je vois Messi revenir au Barça ? Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de mots, pour l'instant, très vides. Il n'y a pas de stratégie financière, il n'y a pas de stratégie commerciale. Logiquement Leo a parlé à Xavi, qui veut l'avoir. Mais pour l'instant, s'il y avait quelque chose, nous le saurions déjà. Ces choses sont faites maintenant en vue de l'été », assure-t-il à SPORT avant de poursuivre.

«Il est plus proche de prolonger que d'aller en MLS»