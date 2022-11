Messi, Mbappé… Toutes les infos mercato du 20 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : La bombe de la presse espagnole sur Kylian Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé est loin d'être terminé. En effet, si l'attaquant du PSG a prolongé jusqu'en 2024 il y a quelques mois seulement, voilà qu'un transfert fait énormément parler depuis quelques semaines. Et un départ de Mbappé serait bel et bien à l'ordre du jour. C'est en tout cas ce qu'annonce Sport . En effet, selon le média ibérique, bien que le PSG tenterait de convaincre le natif de Bondy de rester dans le projet parisien, lui aurait déjà pris sa décision et voudrait s'en aller dans les mois à venir.



PSG : Nouvelle annonce fracassante pour Lionel Messi

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Lionel Messi est actuellement l'un des gros dossiers de Luis Campos. Le Portugais s'active pour prolonger l'Argentin, mais en parallèle, un possible retour au FC Barcelone est annoncé. Toutefois, pour Sport , Guillem Balague, biographe de Messi, a assuré à propos du Barça : « Si je vois Messi revenir au Barça ? Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de mots, pour l'instant, très vides. Il n'y a pas de stratégie financière, il n'y a pas de stratégie commerciale. Logiquement Leo a parlé à Xavi, qui veut l'avoir. Mais pour l'instant, s'il y avait quelque chose, nous le saurions déjà ».



PSG : Campos a déjà programmé un transfert à 30M€ pour 2023