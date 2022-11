Mercato - PSG : La bombe de la presse espagnole sur Kylian Mbappé

Thibault Morlain

En mai dernier, courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger au PSG. Mais voilà qu’aujourd’hui, le natif de Bondy pourrait bien regretter cette décision. Dernièrement, il était expliqué que le Français souhaitait déjà quitter le club de la capitale. De quoi faire trembler le marché des transferts et voilà qu’en Espagne, on en a rajouté une couche à ce sujet.

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du PSG, il pourrait bien ne pas le rester très longtemps. Alors que le Français a prolongé il y a quelques jours, le voilà actuellement sous contrat jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Et si le Qatar entend bien évidemment garder Mbappé jusqu’en 2025, ce dernier pourrait en décider autrement et un transfert dès l’été 2023 fait de plus en plus parler.

Départ confirmé ?

Dernièrement, le feuilleton Kylian Mbappé avait enflammé le marché des transferts. En effet, il était expliqué que le joueur du PSG souhaitait quitter le club de la capitale. Une tendance de nouveau confirmée par Sport . Selon le média ibérique, malgré les efforts du PSG pour tenter de retenir Mbappé, la décision de ce dernier serait déjà prise et il voudrait partir l’été prochain.

Mbappé veut négocier un pacte