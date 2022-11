Transferts - PSG : L’opération séduction lancée pour le mercato de Kylian Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur

Toujours annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il avait prolongé son contrat in-extremis avec le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé fait donc l’objet d’un interminable feuilleton. Mais Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, se montre toujours aussi élogieux à son sujet… dans le but de le retenir ?

Souvenez-vous, la saison passée, le feuilleton Kylian Mbappé avait fait couler beaucoup d’encre puisque l’attaquant français de 23 ans arrivait initialement en fin de contrat avec le PSG, et qu’il semblait promis à un départ libre en direction du Real Madrid. Finalement, en mai dernier, le club de la capitale officialisait sa prolongation de contrat jusqu’en 2025, et on pensait donc l’avenir de Mbappé fixé pour plusieurs années. Erreur.

Mbappé-PSG, le malaise continue

Depuis maintenant quelques semaines, il est question d’un nouvelle envie de départ de la part de Kylian Mbappé, et pour cause : comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 21 octobre dernier, il existe un différend d’ordre financier en interne entre Mbappé et la direction du PSG, qui justifie donc du nouveau malaise de l’international français. Un différend qui symbolise également les difficultés financières actuelles du PSG, et qui pourrait donc inciter Mbappé à changer d’air dans les mois à venir…

Campos lui déclare sa flamme