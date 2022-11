Mercato - PSG : Lewandowski, Neymar... Le Qatar a trahi Mbappé

Arthur Montagne

L'été dernier, Kylian Mbappé a fini par prolonger son contrat avec le PSG alors que tout laissait à penser qu'il s'engagerait libre avec le Real Madrid. Et pour le convaincre de rester, le club de la capitale aurait sorti le grand jeu, mais n'aurait toutefois pas tenu toutes ses promesses.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a pris tout le monde de court en annonçant sa prolongation au PSG alors qu'un départ libre vers le Real Madrid était dans les tuyaux. Pour inverser la tendance, le club de la capitale lui a ainsi offert le plus gros contrat de l'histoire du sport puisqu'il touchera 630M€ bruts s'il honore ses trois années.

Neymar est resté et Lewandowski n'est pas venu

Mais ce n'est pas tout. En effet, OK Diario confirme également que sur le plan sportif, le PSG avait vendu à Kylian Mbappé un projet avec Robert Lewandowski, et sans Neymar. A l'arrivée, le Polonais a signé au FC Barcelone et le Brésilien est toujours présent à Paris où il réalise sa meilleure saison jusque-là. L'international français se sentirait donc trahi.

