Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... La vérité éclate sur l'opération Tchouameni

Aurélien Tchouameni a quitté l'AS Monaco lors du dernier mercato estival. En pleine réflexion, Kylian Mbappé avait essayé de le recruter au PSG, mais le milieu de terrain a privilégié l'option Real Madrid. Passé par le Rocher, Claude Makélélé connait bien l'international français. Il en a dit plus sur cette opération et sur son arrivée en Espagne.

L'AS Monaco était devenue trop petite pour Aurelien Tchouameni. Comme nombreux avant lui, il a décidé de quitté la Ligue 1, malgré une tentative de Kylian Mbappé. « Mbappé a-t-il tenté de me dévier de ma trajectoire ? À la fin de la saison surtout, car, lui aussi était en stand-by. C'était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire » a confié le milieu de terrain récemment. Mais le PSG n'était pas le seul club intéressé. Aujourd'hui à Chelsea, Claude Makélélé a reconnu que son équipe avait tenté de recruter Tchouameni cet été.

Makélé dévoile les coulisses de l'opération Tchouameni

« Quand il était sur le point de signer, j'ai parlé avec Florentino, il voulait en savoir plus sur le joueur. Chelsea était également intéressé. Mais si Madrid t'aime, tu dois y aller, car c'est la meilleure façon d'être grand. N'importe qui aurait dit au gamin : "S'ils t'aiment, vas-y, car tu peux être génial là-bas". C'est un très bon joueur. Il a cette double qualité, être bon dans l'entrejeu et savoir attaquer.. Maintenant, pour être au niveau de Madrid, il faut avoir de la personnalité à la manière de Modric. Il a le temps, et il doit apprendre de ses proches » a confié l'ancien international français à As .

« L'important est qu'il écoute, qu'il apprenne… »