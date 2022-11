Mercato - PSG : Une recrue de Campos craque, Mbappé monte au front

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été sous la forme d'un prêt en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike a connu des difficultés d'adaptation au PSG. En manque de temps de jeu, l'attaquant n'avait pas caché son agacement ces derniers mois, notamment après un match face à l'AS Monaco en août. Il avait fallu que Kylian Mbappé intervienne pour l'apaiser.

Hugo Ekitike en attendait certainement trop au moment de son arrivée. Prêté par le Stade de Reims, l'attaquant espérait obtenir sa chance plus tôt dans la saison, mais Christophe Galtier en a décidé autrement. Agacé par son faible temps de jeu au PSG et par les choix de son entraîneur, Ekitike avait perdu ses nerfs en août dernier.

Ekitike agacé et découragé ces dernières semaines

Comme le rappelle L'Equipe ce vendredi, Hugo Ekitike, déçu, avait refusé de participer au décrassage après une rencontre du PSG face à l'AS Monaco le 28 août denier. Cadres du vestiaire, Marquinhos et Kylian Mbappé avaient pris la décision d'aller à sa rencontre pour le rassurer.

Arrivé cet été, il peut compter sur le soutien de Mbappé