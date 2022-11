Mercato - PSG : Un transfert de Campos est déjà compromis pour 2023

Arthur Montagne

Comme de nombreux joueurs, Colin Dagba a été prêté par le PSG l’été dernier. Le jeune latéral a rejoint Strasbourg, mais il joue très peu au sein du club alsacien, menacé de relégation. Par conséquent, un transfert définitif semble très peu probable.

L'été dernier, le PSG a effectué un énorme coup de balai en laissant filer de nombreux joueurs, pour la plupart sous la forme de prêt. C'est notamment le cas de Colin Dagba. Malgré quelques performances aboutis, le jeune latéral droit n'a jamais convaincu sur la durée et avec la volonté du PSG de se renforcer à ce poste, il a rapidement été poussé au départ. C'est ainsi que Colin Dagba, barré la concurrence de Nordi Mukiele et Achraf Hakimi, a été prêté à Strasbourg. Néanmoins, entre la menace de relégation en Ligue 2 et son faible temps de jeu, Colin Dagba a peu de chances d'être transféré définitivement à Strasbourg en fin de saison comme l'explique Florian Zobenbiehler, journaliste passé par le journal l’Alsace .

Dagba mal parti pour un transfert définitif

« Sur ce qu'il montre jusqu'ici, personnellement je ne le recruterais pas si j'étais Marc Keller. Après, il faut le voir enchaîner en étant en pleine possession de ses moyens, pas comme actuellement. Difficile à dire dans ce cas. Il faut aussi connaître les exigences du PSG si la porte s’ouvre pour un transfert définitif », assure-t-il dans une interview accordée à CulturePSG avant d'évoquer le temps de jeu de Colin Dagba.

«Il a forcément plus de temps de jeu qu'à Paris»