Mercato : Cristiano Ronaldo, sa stratégie est confirmée

Au fil des jours, il se confirme que la sortie médiatique tonitruante de Cristiano Ronaldo le week-end dernier assumait la probabilité d’une rupture avec Manchester United afin de maximiser les conditions de sa sortie lors du prochain mercato hivernal. Un tel plan suppose qu’il existe déjà un club en embuscade, prêt à avancer ses pions pour faire signer l’attaquant portugais.

Depuis que Cristiano Ronaldo a lancé son interview choc dans laquelle il s’en prend à son club et à son entraîneur Erik Ten Hag, le10sport.com analyse que l’attaquant portugais n’a probablement pas fait cela par hasard, assumant la possibilité d’une rupture avec MU pour maximiser les conditions de son départ au mercato hivernal, en ayant la possibilité de pouvoir partir à coût zéro afin de trouver une destination. Dans cette analyse, le10sport.com a supposé que si CR7 était prêt à assumer ce risque c’est probablement qu’il disposait d’un contact déjà avancé avec un club.

Il y a forcément un club en embuscade pour CR7

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont fait état d’un intérêt du Bayern Munich pour CR7. Intérêt rapidement démenti, à l’image de Fabrizio Romano sur le site CaughtOffside : « Il y a quelques jours, des rumeurs ont fait état d'une réunion secrète entre Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, et les dirigeants du Bayern Munich. J'ai vérifié au cours des dernières 24 heures et mon information est qu'il n'y a pas eu de réunion. Les sources du Bayern nient toute réunion, c'est la position depuis un certain temps. »

L’hypothèse Newcastle apparaît crédible