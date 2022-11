Transferts - OM : Enorme coup dur pour le mercato de Longoria ?

Axel Cornic

A quelques semaines du mercato hivernal, Pablo Longoria commence à préparer le terrain, avec la volonté d’offrir plusieurs renforts à Igor Tudor. Cela devrait notamment concerner le secteur offensif, avec un ou plusieurs attaquants de pointe espérés, ainsi qu’un numéro 10, afin de remplacer un Dimitri Payet décevant. Mais les choses ne se présentent pas vraiment bien...

Le mois de janvier sera très mouvementé. Si d’habitude le mercato d’hiver est un moment assez calme, la proximité avec la Coupe du monde devrait tout changer et Pablo Longoria semble avoir l’intention d’en profiter. L’effectif de l’OM a en effet quelques lacunes que son président souhaite combler.

Mercato - OM : Pisté par Longoria, Thuram lance un énorme signal pour son avenir https://t.co/FwhwFUgaMs pic.twitter.com/OF2yui8Ox4 — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

Longoria veut au moins un attaquant et un 10

Plusieurs sources ont annoncé ces dernières semaines que Longoria aurait notamment le regard tourné vers l’attaque de l’OM, qui n’a pas vraiment été étincelante en cette première partie de saison. Mohamed Toubache-Ter révèle qu’il souhaiterait notamment recruter un attaquant de pointe ainsi qu’un numéro 10.

Malinovskyi, l’une des grosses occasions de janvier

Dans cette optique, le président de l’OM aurait l’intention de réactiver une piste estivale, avec Ruslan Malinovskyi. En fin de contrat à l’Atalanta, l’Ukrainien ne semble plus rentrer dans les plans de Gian Piero Gasperini et comme il ne devrait pas prolonger, un transfert semble être devenu inévitable. A noter que le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à près de 18M€ actuellement.

Conte et Paratici le veulent à Tottenham