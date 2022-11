Transferts - OM : Longoria prépare du lourd sur le mercato

Arthur Montagne

Déjà très actif sur le marché des transferts l'été dernier, Pablo Longoria semble bien décidé à frapper fort lors du mercato d'hiver. L'idée du président de l'OM est de recruter au moins trois joueurs compte tenu du probable départ de Gerson ainsi que de la blessure d'Amine Harit. Et les premières pistes commencent à émerger.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille devrait se montrer actif. Présent en conférence de presse mardi, Pablo Longoria confirmait qu'il avait déjà une recrue en tête : « Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif . » Et en interne l'OM semble déjà avoir les idées claires pour son mercato.

Trois recrues attendues à Marseille

En effet, d'après Mohamed Toubache-Ter, l'OM souhaite recruter au moins trois nouveaux joueurs à savoir un milieu de terrain, un numéro 10 et un attaquant. Journaliste de Prime Video , Karim Benani ajoute qu'il pourrait même y avoir le souhait de voir débarquer deux attaquants. Et dans cette optique, les profils semblent identifiés.

Giroud et Thuram, les gros coups en attaque ?

Compte tenu de la situation économique de l'OM, Pablo Longoria scrute les joueurs dans une situation contractuelle avantageuse. C'est notamment le cas de Marcus Thuram dont le bail au Borussia Mönchengladbach s'achève en juin prochain. Et d'après Tuttosport , l'OM serait très intéressé par le profil de l'attaquant appelé de dernière minute par Didier Deschamps. Autre attaquant qui fera le Mondial avec l'équipe de France, Olivier Giroud serait également sur les tablettes de l'OM selon les informations de MediaFoot . Le contrat de l'ancien Montpelliérain court également jusqu'au 30 juin prochain, mais l'AC Milan risque de faire le forcing pour le conserver.

Le Fée, Karsdorp et Malinovskyi, les surprises de Longoria