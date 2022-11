Mercato - OM : Pour ce transfert en Ligue 1, Longoria a déjà un gros problème

Arthur Montagne

En quête de renforts dans l'entrejeu afin de compenser le probable départ de Gerson, ainsi que la grave blessure d'Amine Harit, l'OM s'intéresserait notamment à Enzo Le Fée. Mais ce dossier s'annonce compliqué compte tenu de la concurrence. Les prestations du numéro 10 du FC Lorient ne passent pas inaperçues sur le marché.

Pour cet hiver, l'OM a déjà un plan tout tracé. La priorité sera de recruter un milieu de terrain créatif à vocation offensive. Et pour cause, le club phocéen s'apprête à perdre deux joueurs à ce poste à savoir Gerson, qui devrait faire son retour à Flamengo, ainsi qu'Amine Harit, gravement blessé contre l'AS Monaco dimanche.

EXCLU @le10sport : Nice ne lâche pas Enzo Le Fée▶️ Le Fée a choisi une société basée en Allemagne pour gérer ses intérêts▶️ Discussion toujours en cours avec Lorient pour prolonger, mais pas d’avancée ▶️ Fabrice Bocquet connaît bien le joueur…https://t.co/pA89nwPz2O — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 14, 2022

L'OM veut Enzo Le Fée

Et visiblement, l'OM a déjà ciblé sa priorité à ce poste. En effet, selon les informations de MediaFoot , Pablo Longoria a activé la piste menant à Enzo Le Fée. Le milieu de terrain de 22 ans brille depuis le début de saison avec Lorient où son contrat court jusqu'en 2024.

Lourde concurrence dans ce dossier