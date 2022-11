Pierrick Levallet

Avec la Coupe du monde, le Real Madrid a vu 13 joueurs s'envoler pour le Qatar. La suite de la saison s'annonce délicate pour le club madrilène, puisque les internationaux pourraient revenir éreintés du Mondial. Toutefois, les Merengue vont être indemnisés par la FIFA après la Coupe du monde. Et ils devraient toucher un joli chèque.

Quand on est un aussi grand club que le Real Madrid, on dispose naturellement d’énormément d’internationaux. Et la Coupe du monde, qui débute le 20 novembre, n’arrange pas vraiment les affaires du club madrilène pour le reste de la saison puisque 13 joueurs se sont envolés pour le Qatar. L’après Mondial s’annonce plutôt rude au Real Madrid. Mais les dirigeants merengue devraient apprendre une merveilleuse nouvelle.

Le Real Madrid va être indemnisé grâce à ses internationaux

Comme le rapporte AS , le Real Madrid devrait recevoir une belle somme d’argent après le Mondial grâce au fonds d’aide mis en place par la FIFA pour indemniser les clubs qui prêtent leurs joueurs aux équipes nationales. Avec Carvajal, Marco Asensio, Karim Benzema, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Vinicius Jr, Rodrygo, Eder Militao, Luka Modric, Antonio Rüdiger, Federico Valverde, Thibaut Courtois et Eden Hazard qui représentent respectivement l’Espagne, la France, le Brésil, la Croatie, l’Allemagne, l’Uruguay et la Belgique, la formation madrilène devrait recevoir un chèque d’au moins 2,7M€. Et ce montant devrait varier en fonction du parcours des équipes où des joueurs du Real Madrid évoluent.

Bale, Varane et Casemiro vont aussi rapporter de l’argent au Real Madrid

Par ailleurs, la FIFA compterait également indemniser les clubs qui ont prêté leurs joueurs lors des deux derniers Mondiaux. Dans cette optique, le Real Madrid devrait également toucher de l’argent pour des éléments qui ne lui appartiennent plus comme Gareth Bale, Raphaël Varane ou encore Casemiro. Dans l’hypothèse où la France et le Brésil atteignent la finale, le pensionnaire de La Liga devrait être indemnisé pour huit joueurs (Karim Benzema, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Raphaël Varane, Vinicius Jr, Rodrygo, Eder Militao, Casemiro) faisant ainsi grimper le montant du chèque à un peu plus de 2,8M€. Le Real Madrid devrait donc suivre la Coupe du monde de très près lors des prochaines semaines.