Mercato : Loin du Real Madrid, Gareth Bale revit

Publié le 6 novembre 2022 à 22h45

Pierrick Levallet

N’étant plus désiré au Real Madrid, Gareth Bale n’a pas prolongé et a rejoint le LAFC cet été. S’il n’est pas encore titulaire indiscutable au sein de l’équipe américaine, le Gallois souffre tout de même beaucoup moins de ses blessures. Le joueur de 33 ans met d’ailleurs son expérience au service du collectif.

Considéré comme le grand successeur de Cristiano Ronaldo à son arrivée au Real Madrid, Gareth Bale a connu une fin d’aventure madrilène bien différente. Handicapé par les blessures et n’étant plus vraiment impliqué chez les Merengue , le Gallois a été peu à peu écarté jusqu’à avoir un rôle sporadique. N’ayant pas été prolongé cet été, Gareth Bale s’est envolé du côté de la MLS.

Moins blessé, Bale est encore décisif

L’ailier de 33 ans s’est engagé avec le LAFC pour une seule année et a rejoint Giorgio Chiellini. Étant moins souvent blessé, Gareth Bale n’a néanmoins pas encore trouvé sa place dans le onze de Steve Cherundolo. Mais cela ne l’empêche pas d’être décisif, surtout dans les moments importants.

Un but essentiel pour le titre de MLS

Plein d’expérience, Gareth Bale sait comment gérer les fins de matchs tendues. En finale des Playoffs de la MLS, le LAFC était mené par Philadelphie à quelques minutes de la fin de la prolongation. C’est alors que Gareth Bale a surgi, inscrivant le but de l’égalisation (3-3). Une réalisation essentielle, qui a permis au LAFC de s’imposer aux tirs au but et d’être sacré champion par la suite. Loin du Real Madrid, Gareth Bale semble revivre.