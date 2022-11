Equipe de France : Mise au point en interne sur Benzema

Thibault Morlain

Le 22 novembre, l’équipe de France disputera son premier match de la Coupe du monde face à l’Australie. Le rendez-vous approche, mais pour le moment, des incertitudes planent encore sur l’équipe de Didier Deschamps. Des interrogations concernent notamment Karim Benzema, diminué physiquement dernièrement. A quoi faut-il alors s’attendre avec le Ballon d’Or 2022 ? Aurélien Tchouaméni a fait le point.

Où en est Karim Benzema physiquement ? L’attaquant du Real Madrid avait manqué les derniers matchs de son club étant diminué physiquement. Malgré cela, Didier Deschamps l’a appelé pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais la question est donc de savoir s’il KB9 sera à 100% pour le premier match face à l’Australie. De son côté, Benzema l’assure : tout va bien de son côté et ses douleurs ne sont plus un problème. Malgré tout, l’incertitude plane toujours au-dessus du Ballon d’Or 2022.

« On espère qu'il sera opérationnel pour le premier match »

Alors pour tenter d’en savoir plus sur l’état de santé de Karim Benzema, la question a été posée à Aurélien Tchouaméni en conférence de presse. Coéquipier de KB9 au Real Madrid et en équipe de France, le milieu de terrain des Bleus a alors expliqué : « Karim est un top player, il fait partie du gratin du football. C'est un grand joueur, il a l'habitude d'être critiqué sur certains points, s'il n'a pas pu jouer c'est qu'il n'était pas à 100%. On espère qu'il sera opérationnel pour le premier match ».

« Il connaît son corps »