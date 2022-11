Transferts - OM : L’énorme mise au point de Longoria pour le mercato hivernal

Pierrick Levallet

Cet hiver, le mercato de l’OM promet encore d’être plutôt mouvementé. Entre le dossier Gerson et le forfait d’Amine Harit probablement pour le reste de la saison, le club phocéen va devoir s’activer pour se renforcer. Pablo Longoria aurait prévu quelques coups pour janvier prochain. Et en conférence de presse ce mardi, le président de l’OM a fait un point sur le mercato à venir.

«Le départ de Gerson et le forfait d’Harit ? Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif»

Tout d’abord, Pablo Longoria a affirmé qu’avec le possible départ de Gerson et le forfait d’Amine Harit, recruter un nouvel élément offensif deviendra une urgence cet hiver : « Tout d'abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C'est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C'est quelqu'un qu'on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif. »

«Le dossier Gueye ? Ça n'aura pas d'impact sur le mercato hivernal»

Le président de l’OM a ensuite été interrogé sur le dossier Pape Gueye. « Le dossier Pape Gueye ? On a une audience au TAS en février. Je ne suis ni confiant, ni pas confiant. On est sûr d'avoir fait les bonnes choses. Mais ça n'aura pas d'impact sur le mercato hivernal » a alors expliqué Pablo Longoria. Pour rappel, le club phocéen a un litige avec Watford concernant le transfert de Pape Gueye, effectué à l’été 2020. Le TAS doit rendre sa décision en février prochain et il est question d'une possible interdiction de recrutement pour l'OM.

«Les prochains mercatos vont être encore plus facile à aborder»