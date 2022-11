Foot - OM

OM : Le cauchemar continue pour Amine Harit, terrible coup dur en vue ?

Publié le 15 novembre 2022 à 15h10

Victime d’une entorse des ligaments croisés dimanche contre l’AS Monaco (3-2), Amine Harit sera absent pour une longue période, et la blessure risque d’être plus importante que prévu pour l’international marocain de l’OM. D’après RMC et L'Equipe, ce dernier pourrait rapidement se faire opérer, alors que des sources internes ne cachent pas leur inquiétude.

Terrible coup dur pour Amine Harit. Gravement blessé dimanche soir lors de la victoire de l’OM contre l’AS Monaco (3-2), l’international marocain va rater la Coupe du Monde après un choc avec Axel Disasi. L’Olympique de Marseille a annoncé que son joueur souffrait d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche, un diagnostic qui pourrait être plus grave que prévu.

La blessure d’Harit pourrait être plus grave

Comme l’explique L’Équipe , la blessure d’Amine Harit est considérée comme très sérieuse au sein de l’OM. Au moins un ligament aurait été totalement rompu. De nouveaux examens seront réalisés dans les heures et jours à venir pour déterminer avec certitude la nature de la blessure. « Il va y avoir des diagnostics plus poussés, et les médecins vont se prononcer sur le fond et donner des informations mieux maîtrisées », assure-t-on à la Commanderie.

Une opération ce jeudi ?