OM : Coup dur pour Harit, Marseille est sous le choc

Publié le 15 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Sorti sur civière contre l’AS Monaco, Amine Harit devrait manquer plusieurs mois de compétition et ainsi rater la Coupe du monde. Un terrible coup dur pour l’international marocain et les joueurs de l’OM affichent leur soutien à leur coéquipier.

Terrible coup dur pour Amine Harit. Auteur d'une excellente première partie de saison avec l'OM, au point de s'imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux d'Igor Tudor, l'international marocain a même été convoqué pour la Coupe du monde. Mais alors qu'il était en plein rêve, la saison d'Amine Harit a viré au cauchemar. Sorti sur civière à l'heure de jeu contre l'AS Monaco, l'ancien joueur de Schalke 04 souffre probablement d'une rupture des ligaments croisés et dit donc adieu non seulement à la seconde partie de saison avec l'OM, mais surtout à la Coupe du monde. Un choc pour les Marseillais.

OM : Le discours poignant de Payet sur Amine Harit https://t.co/kpDau6LOdQ pic.twitter.com/dyWtMv9Lz0 — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Les Marseillais inquiets pour Harit

Présent en conférence de presse après la victoire contre l'AS Monaco, Igor Tudor n'a pas caché son inquiétude pour Amine Harit : « Je n’ai pas de sourire ce soir, à cause de la blessure de Amine, je suis très triste. Sa sortie nous a fortement impactés. Juste avant la Coupe du monde... On a parlé de la Coupe du Monde tous les deux toute la semaine. Il est à l’hôpital, mais ça ne semble pas bon. » Un sentiment partagé par Valentin Rongier : « On est forcément très touchés, et on espère que ça ne sera pas trop sérieux… On a vu sans trop voir, et après on a cherché à le protéger. Lui semblait triste et inquiet. Maintenant, on attend. Je suis dégoûté, après, ça a été dur de se remettre dans le match ».

«On est tous très peinés pour lui»