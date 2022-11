Transferts - OM : Longoria a trouvé son terrain de chasse pour le mercato

Axel Cornic

A quelques semaines du mercato hivernal, Pablo Longoria semble déjà avoir quelques objectifs en tête pour renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille. C’est le cas avec Rick Karsdorp, qui pourrait devenir l’énième joueur de l’AS Roma à poser ses valises dans le sud de la France ces dernières années, après Jordan Veretout, Pau Lopez ou encore Cengiz Ünder.

Avant de devenir le président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a eu une longue expérience de recruteur, de directeur sportif ou encore de directeur du recrutement. Cela a notamment été le cas en Italie avec l’Atalanta, Sassuolo et la Juventus, avec ce dernier club qui est souvent cité en exemple par Longoria au cours de sa carrière. Une connaissance profonde de la Serie A en a découlé, avec plusieurs coups bouclés pour l’OM récemment.

La Serie A, terrain de chasse préféré de Longoria

On ne compte plus les anciens pensionnaires du championnat italien que Pablo Longoria a décidé de relancer à l’OM. Cela a notamment été le cas avec Arkadiusz Milik, qui n’a toutefois pas sur s’inscrire dans la durée à Marseille et a quitté le club lors du dernier mercato, afin d’être prêté à la Juventus. D’autres ont connu un plus grand succès, comme par exemple Cengiz Ünder et Pau Lopez.

Gross feeling avec l’AS Roma

Arrivés ensemble en juillet 2021, les deux joueurs étaient dans l’impasse à l’AS Roma et sont peu à peu devenus des joueurs importants de l’effectif de l’OM. Cet été, ils ont d’ailleurs vu l’un de leurs anciens coéquipiers les imiter, puisque Jordan Veretout a également quitté Rome pour poser ses valises à Marseille. Avec Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi, il est l’un des cadres du milieu de terrain de l’OM.

Après Veretout, Ünder et Lopez, place à Karsdorp ?

La filière giallorossa pourrait encore frapper ! Ce jeudi, Il Corriere dello Sport nous apprend que Pablo Longoria aurait coché le nom d’un nouveau joueur de l’AS Roma. Il s’agirait de Rick Karsdorp, qui serait en froid avec José Mourinho et qui devrait vraisemblablement être poussé vers la sortie cet hiver.

Un possible prêt avec option d’achat

Les Romains souhaiteraient boucler un transfert selon le quotidien italien, mais l’entourage du Néerlandais pourrait plutôt militer pour un prêt avec option d’achat. Les relations avec la Roma sont excellentes, mais l’OM devra tout de même faire face à la concurrence de l’OL, de la Juventus ou encore de l’AC Milan.