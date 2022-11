Mercato - OM : Milik pourrait débloquer l'arrivée d'un attaquant à Marseille

Arthur Montagne

L'été prochain, l'OM se mettra probablement en quête de renforts dans le secteur offensif. Dans cette optique, Pablo Longoria s'est déjà placé afin de récupérer Marcus Thuram, dont le contrat au Borussia Mönchengladbach s'achève en juin prochain. Une belle affaire qui attise les convoitises, mais la Juventus pourrait bien se retirer du dossier, notamment grâce à... Arkadiusz Milik.

L'été dernier, l'OM a renforcé son secteur offensif en recrutant notamment Luis Suarez pour environ 10M€ en provenance de Grenade, mais surtout Alexis Sanchez, libre après la rupture de son bail avec l'Inter Milan. D'ailleurs, l'international chilien est l'un des rares attaquants à répondre présent depuis le début de saison. Bamba Dieng commence également à reprendre sa place, mais lors du prochain mercato estival, Pablo Longoria devrait se mettre en quête d'un nouvel attaquant. Dans cette optique, le nom de Marcus Thuram, appelé de dernière minute pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France, circule en interne. Il faut dire que son contrat au Borussia Mönchengladbach s'achève en juin prochain.

L'OM se place pour Thuram

Journaliste de Tuttosport , Stefano Lanzo détaille l'intérêt de l'OM pour Marcus Thuram. « Tout le monde aime ce gars. Deschamps l'a fait venir en tant que 26ème joueur de la France. Il a également une situation contractuelle intéressante avec le Borussia Mönchengladbach. Marseille et d'autres équipes l'aiment beaucoup », assure-t-il pour Calciomercato.it , avant d'évoquer la concurrence des clubs de Serie A pour l'international français.

Le duo Milik-Kean va éloigner la Juve pour Thuram