Transferts - PSG : Cristiano Ronaldo est fixé pour son mercato

A Manchester United, l’ensemble de l’institution mancunienne aurait particulièrement mal accueillie l’interview de Cristiano Ronaldo au cours de laquelle il a réglé ses comptes avec les Red Devils. Que ce soit l’entraîneur Erik Ten Hag ou le vestiaire de United, le divorce serait consommé avec Cristiano Ronaldo dont le contrat expirera à la prochaine intersaison. Explications.

A l’occasion d’une interview livrée à Piers Morgan qui a été diffusée dimanche, Cristiano Ronaldo n’a pas mâché ses mots quant à sa situation du côté de Manchester United, sous contrat jusqu’en juin prochain. Ronaldo a fait part d’un manque de respect de la part du coach Erik Ten Hag, mais aussi de l’ensemble du club mancunien . « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière ».

Ten Hag a réclamé le départ de Ronaldo

Contactées par ESPN , des sources proches de l’opération ont affirmé au média britannique qu’Erik Ten Hag penserait qu’il ne pourrait plus collaborer avec Cristiano Ronaldo désormais après les déclarations du quintuple Ballon d’or à Talk TV. Pire, l’entraîneur de Manchester United aurait fait savoir à la famille Glazers qu’il ne compterait à présent plus sur Cristiano Ronaldo.

Le vestiaire de United n’attend plus Ronaldo, le club discute de la suite