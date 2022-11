Transferts - PSG : Leo Messi doublé par Cristiano Ronaldo sur le mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir brillé sur la planète foot pendant plus d’une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo voient leur avenir s’inscrire en pointillé. Les deux stars arrivent au terme de leur contrat et devraient donc avoir le choix pour la fin de leur carrière. Si le PSG espère conserver La Pulga, l’ancienne star du Real Madrid pourrait de son côté quitter Manchester United dès janvier, et leur destin pourrait être lié.

Mécontent de sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo a partagé sa frustration dans une interview fracassante accordée au journaliste Piers Morgan. « Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche , a lâché Cristiano Ronaldo sur Talk TV. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. » Après une telle sortie, le Portugais semble condamné à plier bagage, ce que cherche le principal intéressé depuis plusieurs mois.

Les discussions auraient été entamées avec le clan Ronaldo

Mais où pourrait rebondir Cristiano Ronaldo ? Annoncé au Bayern Munich, à Chelsea et même au PSG ces dernières heures, le Portugais pourrait finalement rejoindre les Etats-Unis. D’après les révélations du Sun , David Beckham a approché les représentants de Cristiano Ronaldo pour discuter d’un possible transfert en MLS, une destination qui pourrait convenir au quintuple Ballon d’Or. Selon The Sun , le clan CR7 aurait fait savoir au propriétaire de l’Inter Miami que le joueur serait intéressé par une arrivée de l’autre côté de l’Atlantique, et cela pourrait influencer le destin de Lionel Messi.

Mercato - PSG : Le Qatar rêve d’un coup historique avec Cristiano Ronaldo https://t.co/sYUrL90pia pic.twitter.com/mBsjyvIyRf — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Beckham vise Messi sur le mercato, mais…