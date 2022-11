Mercato : PSG, Chelsea... Le transfert de Cristiano Ronaldo prend forme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United dès le mois de janvier après son interview fracassante à la télévision anglaise, dans laquelle il n’hésite pas à tacler Erik ten Hag et ses dirigeants. Si les options ne sont pas nombreuses en Europe, le Portugais pourrait en revanche avoir le choix aux Etats-Unis.

Désireux de plier bagage l’été dernier afin de disputer la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a été contraint de rester à Manchester United, faute de proposition. Depuis, la situation du Portugais ne s’est pas arrangée, et le point de non-retour a sûrement été atteint avec l’interview de l’attaquant accordé au journaliste Piers Morgan sur Talk TV dans laquelle il se lâche sur ses dirigeants et Erik ten Hag. « Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche , a déclaré Cristiano Ronaldo sur Talk TV. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. » Le départ du quintuple Ballon d’Or semble donc inéluctable, et ce dès le mois de janvier, mais pour aller où ?

PSG, Bayern… Cristiano Ronaldo au cœur des rumeurs

Ces derniers joueurs, les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo, annoncé du côté de Chelsea, du Bayern Munich et même du PSG. Cependant, ces pistes sont loin d’être concrètes pour l’heure, ce qui pourrait obliger le quintuple Ballon d’Or à regarder ailleurs pour la suite de sa carrière.

Mercato - PSG : Le Qatar rêve d’un coup historique avec Cristiano Ronaldo https://t.co/sYUrL90pia pic.twitter.com/mBsjyvIyRf — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Un avenir en MLS pour Cristiano Ronaldo ?