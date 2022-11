Mercato : Après la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo prévoit un coup de tonnerre

Arthur Montagne

Toujours en pleine polémique à Manchester United, Cristiano Ronaldo ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, la star portugaise est persuadée d'une chose : si le Portugal est champion du monde, l'heure de la retraite aura sonné.

L'été dernier, Cristiano Ronaldo avait réclamé son transfert afin de retrouver la Ligue des champions et poursuivre l'amélioration de ses statistiques. Néanmoins, le quintuple Ballon d'Or n'a pas trouvé de porte de sortie et connaît une saison très compliquée à Manchester United. Son avenir est donc au cœur des débats, mais la Coupe du monde pourrait tout régler.

Champion du monde, Ronaldo prendra sa retraite

En effet, dans son interview pour TalkTV , Cristiano Ronaldo a clairement assuré que si le Portugal est champion du monde, il prendra sa retrait. « Est-ce que je prendrai ma retraite si je gagne la Coupe du monde ? Oui, je vais prendre ma retraite, à 100% », assure-t-il avant de préciser que dans le cas contraire, il jouera encore deux ou trois ans.

«Je veux finir à 40 ans»