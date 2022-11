Mercato - PSG : Le Qatar retourne sa veste avec Neymar

Arthur Montagne

L'été dernier, le PSG a fait le forcing pour se séparer Neymar qui sortait de plusieurs mois décevants à Paris. Toutefois, compte tenu de son contrat, aucun club ne s'est positionné et le Brésilien est resté au PSG où il réalise une excellente saison. A tel point que le Qatar a changé d'avis.

Arrivé pour 222M€ en 2017, Neymar n'a cessé de décevoir, notamment la saison dernière. Par conséquent, au moment de la prolongation de Kylian Mbappé, l'idée d'un départ Neymar a été évoquée. Le PSG aurait tenté de s'en séparer lors du précédent mercato, mais compte tenu du coût que représente un tel transfert, aucun club ne s'est positionné. Et à Paris, on s'en félicite.

PSG : L’énorme punchline de Neymar pour Youcef Atal https://t.co/fUzYwUTryz pic.twitter.com/1atFtOj643 — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

Le PSG change d'avis pour Neymar

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG est très satisfait du comportement de Neymar et la direction reconnaîtrait en interne que « la vie est beaucoup plus douce avec le Ney que sans lui ». Il faut dire que cette saison, le Brésilien deuxième meilleur buteur de L1 (11 buts), derrière Kylian Mbappé, et deuxième meilleur passeur (9 passes décisives), derrière Lionel Messi. Des statistiques impressionnantes qui enchantent Christophe Galtier, qui n'a pas manqué de saluer le comportement exemplaire de son numéro 10.

Galtier s'enflamme pour Neymar